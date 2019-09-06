Токио, , 15:15 — REGNUM Организационный комитет Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио, которые пройдут летом 2020 года, 5 сентября объявил о том, что в ходе соревнований будет использоваться искусственный снег для ослабления жары. Ранее в оргкомитете выражали беспокойство по поводу небывало жаркой летней погоды в центральной Японии, из-за которой в этом году погибло более 86 человек.

По сообщению японской новостной газеты «Асахи Симбун», охлаждающие свойства искусственного снега будут протестированы 13 сентября во время соревнований по гребле в Sea Forest Waterway в Токио. Тонна снега будет распылена на сидения для зрителей.

На мероприятии будут присутствовать официальные представители правительства, которые и сделают вывод об эффективности использования снега для мероприятий.