Стокгольм, , 17:06 — REGNUM Шведские ученые нашли способ следить за экологией при помощи микрочипов. Об этом сообщает портал радио Швеции Sveriges Radio SR.

В университете Лунда удалось создать технологию, которая получила название «'чип-лаборатория''. Этот микрочип, который при погружении в почву на небольшую глубину, передает показатели по бактериальному параметру и по общему химическому составу почвы. Эта технология позволяет отслеживать глобальные процессы через почву, реакция которой будет отслеживаться микрочипом.

Технология позволяет получать максимум данных при минимальных затратах. Данные, что передает чип, раньше можно было получить, только проводя серьезные и дорогие исследования. Теперь в режиме реального времени чип передает все параметры, которые нужны ученым для исследований.