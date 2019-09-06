Стокгольм, , 14:54 — REGNUM Швеция выделит из бюджета миллионы долларов для создания сети экологически чистых заправок. Об этом сообщает портал радио Швеции Sveriges Radio SR.

Программа развития экологического транспорта в Швеции, которая стартовала в 2018 году, привела к необходимости создания инфраструктуры для электромобилей. К началу 2020 года планируется создать сеть зарядных станций. Швеция также планирует выделить 20 миллионов долларов для строительства необходимого количества таких станций.

Учитывая быстрое развитие экологического транспорта в Швеции, то в скором времени стоит ожидать множество программ развития инфраструктуры. По мнению специалистов, новые проекты будут тесно связаны с экологическим транспортом.