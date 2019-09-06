Ставрополь, , 09:15 — REGNUM В Ставропольском крае вынесен приговор 14 членам преступной группы, распространявшей наркотики на территории региона и в других субъектах РФ. В группу входили и мужчины, и женщины. Все они получили серьезные сроки лишения свободы — от шести до 15 лет, сообщили ИА REGNUM 6 сентября в пресс-службе прокуратуры региона.

Установлено, что все осужденные были вовлечены в преступную деятельность неустановленным лицом. Злоумышленник создал организованную банду наркосбытчиков в период с февраля 2016 по апрель 2017 года. В нее вошли в том числе и 14 осужденных Промышленным районным судом города Ставрополя.

Доказано, что с их участием было совершено 20 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств. Члены преступной организованной группы оптом приобретали наркотики и перевозили их в Ставропольский край и другие субъекты России. На месте они фасовали свой смертельный товар на разовые дозы и, устраивая тайники-закладки на территории населенных пунктов, продавали его через интернет-магазин.

Стоит отметить, что лицо, организовавшее преступный бизнес, не установлено, как и остальные члены банды наркоторговцев.

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