Сараево, , 15:05 — REGNUM Президент Ассоциации сербов (сербских беженцев) Миодраг Линта потребовал от министерства Уно-Санского кантона (кантон в Боснии и Герцеговине) отменить решение о запрете на проведение коммеморации сербов, погибших от рук усташей (представителей хорватской националистической организации) в Гаравице в 1941 году. Об этом сообщает сербская общественная телерадиокомпания Радио и телевидение Сербии.

Линта заявил, что такие «скандальные действия» расцениваются как попытка пересмотреть историю, при которой отрицается геноцид сербского народа на территории Независимого Государства Хорватия в период Второй Мировой войны. По словам Линты, данные действия происходят по наводке Сараево, которому не угоден тот факт, что кроме бошняков на Балканах еще кто-то выступил в роли жертвы.

Глава Ассоциации также добавил, что если министерство внутренних дел Уно-Санского кантона не изменит свое решение, то тогда было бы справедливо отказать в проведении коммемораций в местах, где были массовые расправы над бошняками.