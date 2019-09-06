Вашингтон, , 09:09 — REGNUM В предстоящей видеоигре Avengers от студий Crystal Dynamics, Nixxes Software BV, Eidos Montreal и издателя Square Enix появится Серый Халк. Об этом 6 сентября сообщил журнал PC Gamer.

https://twitter.com/PlayAvengers/status/1169768762238652416

Издание обратило внимание на ролик Marvel, в котором Серый Халк одет как гангстер 20-х годов XX века. Вероятно, представленный образ является лишь образом (скином) Халка — опцией, которую смогут разблокировать геймеры, — и не будет принадлежать отдельному персонажу.

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Напомним, изначально в комиксах Халк должен был стать серым, однако из-за проблем с чернилами при печати он получился зеленым. Впоследствии издатели решили оставить все как есть. Однако в комиксах 80-х годов XX века появился ещё один отрицательный персонаж — Серый Халк (Джо Фиксит).

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