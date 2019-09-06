Белград, , 18:42 — REGNUM Сербский историк Момчило Павлович в интервью сербской общественной телерадиокомпании Радио и телевидение Сербии, комментируя проведение памятных мероприятий 80-й годовщины начала Второй мировой войны, заявил, что в настоящее время над историей проводятся сложные манипуляции.

Он также отметил, что нынешние политические отношения всё больше оказывают влияние на представлении о прошлом, что представляет собой определенную опасность.

Напомним, что 1 сентября 2019 года в Польше прошла памятная церемония, посвященная началу Второй мировой войны. Примечателен и тот факт, что Россия и Сербия не были в числе приглашенных.

Также, комментируя заявление президента Хорватии Колинды Грабар-Китарович о том, что хорватский народ внес наибольший вклад в борьбу с нацизмом в соотношении со своей численностью, Павлович добавил, что данное заявление было преувеличенным, поскольку использовалось в политических целях.