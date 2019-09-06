Иерусалим, , 14:58 — REGNUM Жители Израиля получат возможность изучать медицинский каннабис в колледжах и университетах. Как 5 сентября сообщило израильское информационное агентство Mako, в новом учебном году соответствующая программа будет запущена в колледжах «Сапир», «Адасса», «Эмек-Изреэль» и в Технионе, ведущем университете Израиля.

Решение о запуске образовательной программы по каннабисоведению было принято в связи с высоким потенциалом Израиля в сфере экспорта медицинской марихуаны. В рамках курса студенты в деталях изучат специфику израильской индустрии каннабиса.

Поступить на данную программу может любой желающий независимо от того, имеет ли он высшее образование в сфере медицины или фармацевтики. Обладатели диплома в сфере каннабисоведения смогут работать на фермах по выращиванию медицинской марихуаны, а также в крупных компаниях, так или иначе задействованных в этой индустрии.