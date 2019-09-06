Воронеж, , 08:59 — REGNUM Вылет самолёта АК «Руслайн» рейсом из Воронежа в Санкт-Петербург утром 6 сентября задержан более чем на два часа, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Судя по данным онлайн-табло, самолёт должен был вылететь в 07:15 мск, однако он задерживается до 09:30. В контакт-центре компании уточнили, что задержка связана с поздним прибытием самолёта. Добавим, что рейс «Руслайна» из Воронежа в Екатеринбург также задержан — вместо 00:35 он вылетел в 02:25 мск.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее, 4 и 5 сентября, самолёт, вылетавший из Воронежа в Санкт-Петербург рейсом в 07:15, возвращался в аэропорт вылета. Прокуратура проводит проверки по данным фактам.