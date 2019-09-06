Кэри, США, , 08:50 — REGNUM В онлайн-магазине Epic Games Store стартовала бесплатная раздача игр The End Is Nigh и Abzu. Любой пользователь сервиса может скачать их сегодня, 6 сентября, на официальном сайте и в клиенте.

The End Is Nigh представляет собой платформер, созданный геймдизайнером Эдмундом МакМилленом (Super Meat Boy). В описании к игре автор сообщает, что геймерам «придется часто умирать», что не страшно, поскольку главный герой, вероятно, и так уже мертв.

Abzu — это приключенческая игра студии Giant Squid, в которой геймерам предлагается стать дайвером, который внезапно обнаруживает себя плавающим на поверхности огромного океана. Ему придется исследовать мир, в котором он оказался.

Читайте также: В Fortnite появились красные шары из хоррора «Оно»

Ранее ИА REGNUM сообщило, что Epic Games Store предоставить геймерам возможность предварительно загрузить игру Borderlands 3 за 48 часов до её официального релиза. Он состоится 13 сентября 2019 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Epic Games Store позволит скачать Borderlands 3 за 48 часов до релиза