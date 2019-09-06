Посёлок городского типа Колывань, Новосибирская область, , 08:48 — REGNUM Новосибирский областной суд взыскал с бывшего главы р.п.Колывань почти миллионный ущерб, причинённый бюджету, сообщили ИА REGNUM в прокуратуре региона.

Напомним, ранее бывший чиновник был осуждён за превышение полномочий при оплате муниципальных контрактов на ремонт дорог в 2012 году. Было установлено, что он умышленно принял и оплатил работы, которые не были выполнены или были выполнены некачественно. Его приговорили к четырём годам одному месяцу лишения свободы (условно с испытательным сроком три года).

Рассмотрев апелляционную жалобу экс-главы Колывани на решение районного суда, Новосибирский областной суд постановил взыскать с бывшего чиновника более 900 тыс. рублей. Как отметили в прокуратуре, в случае невыплаты указанной суммы в добровольном порядке, ущерб будет возмещён за счёт реализации имущества бывшего чиновника.