Альметьевск, Татария, , 08:40 — REGNUM Татарский природоохранный межрайонный прокурор защитил права жителей Альметьевска, которые уже долгое время вынуждены дышать пылью от дороги, являющейся излюбленным местом у большегрузов. Вся пыль из-под колёс крупного транспорта оседает на дома, которые построены вдоль улицы Шамиля Усманова. Эксперты выявили, что содержание взвешенных веществ в воздухе на этой дороге в 11 раз выше нормы, после чего прокурор обратился с иском к исполкому. Суд обязал городские власти устранить нарушение. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Жители улицы Ш. Усманова на личном приёме пожаловались прокурору на пыль, летящую с дороги к домам, которая мешает нормально находиться на улице. Надзорное ведомство совместно с сотрудниками минэкологии РТ проверило обращение. Визуально факт подтвердился. Выяснилось, что ежедневно по дороге в сторону асфальтобетонного завода и обратно передвигается большое количество большегрузов. Дорога имела гравийное покрытие и была в неудовлетворительном состоянии.

Экологи путём исследования проб подтвердили превышение вредных веществ в воздухе. Прокурор внёс в адрес главы исполкома представление, а когда его не выполнили в срок, то обратился в городской суд с иском. Тот удовлетворил требования и обязал власти привести автодорогу «в соответствие с санитарно-гигиеническими и экологическими требованиями».

В сообщении не уточняется, каким именно способом исполком города должен привести дорогу к нормативам. Возможно, что речь идёт о замене покрытия.

Напомним, вопрос предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ регламентирует соответствующий гигиенический норматив.