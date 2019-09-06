Будапешт, , 15:08 — REGNUM Будапешт стал наиболее комфортабельным городом Восточной Европы для проживания, намного опередив при этом излюбленные туристами Прагу и Москву. Таков результат опроса-исследования, ежегодно проводимого экспертами британского журнала «Экономист».

Будапешт

Среди городов планеты в целом специалисты второй год подряд отдали первенство Вене, набравшей 99,1 баллов из 100 возможных, на втором и третьем местах — Мельбурн и Сидней. В десятку лучших вошли также Копенгаген, два японских и три канадских города. Столица Венгрии, как сообщила газета «Мадьяр немзет», набрала у экспертов свыше 90 баллов из ста возможных.

«Экономист» каждый год исследует качество жизни в 140 городах мира на основе 30 параметров, включающих в себя политическую и социальную стабильность, безопасность, здравоохранение, образование, культуру, экологию и инфраструктуру