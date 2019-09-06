Будапешт, , 08:52 — REGNUM Список крупнейших семейных предприятий Венгрии по версии журнала «Форбс» возглавила многопрофильная бизнес-империя друга детства премьер-министра В. Орбана, бывшего слесаря-газовщика Лёринца Месароша, стоимость которой журнал «Форбс» оценивает в 354 млрд. форинтов (по нынешнему курсу, почти 1,1 млрд. евро). Как сообщает венгерский портал «Индекс».

При этом семейство Месарошей добились за год рекордного прироста капитализации своих компаний, также рекордным является его отрыв от занимающей в списке второе место бизнес-группы из того же села Фелчут, где прошло детство нынешнего главы правительства. На третьем месте — семья владельца работающего и в России банка ОТП и крупного аграрного предпринимателя Ласло Чани.

«Индекс» цитирует комментарий венгерского издания «Форбс»: «Хотя госкапитализм полностью изменил верхушку списка, в ряды богатейших семей по-прежнему попадают такие бизнес-группы, которые сформировались после смены общественно-политического строя, то есть научились преодолевать внешние вызовы, пройдя через множество кризисных ситуаций».