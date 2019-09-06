Новоалтайск, Алтайский край, , 08:29 — REGNUM Сотрудники Главного управления МЧС России по Алтайскому краю, специалисты краевого отделения Всероссийского добровольного пожарного общества и работники регионального министерства труда и социальной защиты населения активно включились в работу по установке автономных дымовых пожарных извещателей с GSM-модулем в жилых помещениях многодетных семей и малообеспеченных граждан. Как пояснили корреспонденту ИА REGNUM алтайские спасатели, она проводится в рамках проведения акции «Сигнал жизни» и уже помогла спасти жизнь ряду жителей края.

В МЧС РФ также отметили, что после установки хозяева дома могут быть уверены: если датчик сработает, на телефоны, запрограммированные в его памяти, придёт SMS. При установке такого датчика в жилых помещениях многодетных семей и малообеспеченных граждан специалисты МЧС дополнительно подключают номер службы экстренного реагирования.

По словам председателя Алтайского отделения ВДПО Андрея Рысина, извещатели уже смогли спасти жизнь ряду жителей края: в 2018 и 2019 годах сработала система в Алейском районе и в Славгороде, семья в итоге была спасена.

Как уже сообщало ИА REGNUM, проекты пожарный извещатель в каждый дом (Вологодская область), перелёты «Аэрофлотом» по «плоским» тарифам (Сахалинская область), льготные домокомплекты в Курганской области, проект «Мобильный участковый» (Санкт-Петербург) и открытие пункта проката детских автокресел в Алтайском крае названы экспертами лучшими региональными практиками последней недели августа 2019 года, которые можно тиражировать и на другие субъекты федерации.

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