Улан-Удэ, , 08:27 — REGNUM Президент России Владимир Путин поддержал идею главы Бурятии Алексея Цыденова увеличить количество бюджетных мест в вузах на Дальнем Востоке. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Своё предложение глава республики озвучил на заседании президиума Госсовета, посвящённом программе развития Дальнего Востока. По словам главы Бурятии, это необходимо, чтобы сократить отток молодёжи из регионов.

«У нас в основном контрольные цифры приёма все-таки на западе. И наши выпускники, не имея возможности поступить здесь, в любом случае едут на запад. Они поступают там, а потом не возвращаются. Поэтому если контрольные цифры приема в вузы будут больше доводиться сюда… У нас лишь 50 процентов обеспеченность от количества выпускников», — сообщил Цыденов.

Глава государства назвал его слова абсолютно правильными и выразил полную поддержку.

«Алексей Самбуевич прав, человек уезжает, в Питере, в Москве если пожил, корни пустил, он или не возвращается, или все равно потом его туда тянет. Поэтому это Министерство науки и высшего образования должно учитывать, конечно, обязательно», — отметил Владимир Путин.

По словам министра науки России Михаила Котюкова, его ведомство уже реализует эту задачу — контрольные цифры приёма на бюджетные места по Бурятии в следующем году увеличены на 10 процентов.

Напомним, увеличением числа студентов на бюджете власти республики намерены решить проблему кадрового дефицита в школах. Как сообщало ИА REGNUM, в настоящий момент в школах Бурятии не хватает 55 учителей. К 2021 году, когда будут построены новые образовательные учреждения, потребуется ещё около 900 педагогических работников.

Подробнее: Кадровый дефицит в школах и детсадах Бурятии увеличится втрое к 2021 году

Читайте также: «Логика» властей: учителя получают ниже МРОТ — увеличим число студентов