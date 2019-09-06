Москва, , 08:23 — REGNUM В выходные дни (7−8 сентября) в Москве начнется «бабье лето». Средняя суточная температура превысит норму на 5 градусов и будет соответствовать первой декаде августа, передают «Метеоновости».

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В субботу, 7 сентября, в Москве ожидается теплая погода. При переменной облачности и слабом северном ветре воздух прогреется до +22.+24 °С. Осадки маловероятны.

В воскресенье, 8 сентября, облака рассеются. Днем температура может приблизиться к отметке +25.+26 °С. Атмосферное давление очень высокое 759−760 мм рт. ст.

Как сообщало ИА REGNUM, в ряде регионов России ожидаются заморозки и мокрый снег с дождем.

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