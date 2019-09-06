Владивосток, , 08:26 — REGNUM Наказания по экономическим статьям Уголовного кодекса РФ нужно смягчать, движение в этом направлении будет продолжено. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил 6 сентября на встрече с представителями общественности Дальнего Востока.

Он подчеркнул, что подозреваемых по таким статьям нет необходимости держать под стражей, их можно поместить под домашний арест или взять подписку о невыезде. Излишне строгое наказание — «человека сажать за решетку», добавил глава государства.

«Нужно найти баланс между интересами государства и этими физическими лицами, либо групповыми интересами», — пояснил Путин и уточнил, что на сегодняшний день разработан и принят целый ряд связанных с либерализацией мер.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее министр юстиции Александр Коновалов заявил об отходе российской судебной системы от обвинительного уклона.

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