Вашингтон, , 08:16 — REGNUM Компания Facebook запустила в США новый сервис для знакомств Dating, который интегрирован в соцсеть. Об этом 5 сентября сообщил портал BuzzFeed News.

Отмечается, что его пользователями могут стать люди старше 18 лет, при этом контакты Dating не будут пересекаться со списком контактов самой Facebook — аккаунт службы знакомств не является частью аккаунта пользователя соцсети.

Dating похож на сервисы OkCupid или Bumble, в его задачу входит сведение людей, имеющих схожие интересы. При этом аккаунт службы знакомств можно связать с профилем в Instagram.

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Напомним, в июле 2019 года администрация соцсети «ВКонтакте» анонсировала сервис знакомств Lovina. Как пояснили разработчики, одной из главных его особенностей станет взаимодействие пользователей при помощи видеозвонков или видеоисторий.

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