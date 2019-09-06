Киев, , 08:17 — REGNUM За пять лет войны в Донбассе украинские полицейские обнаружили 1787 тел украинских силовиков-участников гражданской войны в Донбассе, сообщили 5 сентября в пресс-службе национальной полиции Украины.

За это время удалось идентифицировать около 500 тел. 70 боевиков ВСУ до сих пор считаются пропавшими без вести, сказано в сообщении.

Как сообщил телеканал 112.ua, ранее в Службе безопасности Украины отметили, что по состоянию на начало августа 2019 года на временно подконтрольной Украине территории ДНР и ЛНР пропавшими без вести числились 258 человек.

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