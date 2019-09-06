Канберра, , 08:21 — REGNUM Жителей Тасмании (расположенный на одноименном острове штат Австралии) предупредили о надвигающихся проливных дождях, грозах и сильном ветре с порывами до 100 км/ч, способным валить деревья. Об этом, как передает агентство Australian Associated Press, сообщил 6 сентября старший синоптик Бюро метеорологии Саймон Луис.

«Со дня пятницы до вечера субботы на восточном побережье выпадет от 60 до 120 мм (осадков) и даже, возможно, более 150 мм на восточном побережье», — предупредил Луис.

По его словам, порывы ветра до 100 км / ч ожидаются на восточном побережье в пятницу днем, с ослаблением во второй половине дня субботы, 7 сентября.

Луис предупредил о большой вероятности ущерба инфраструктуре от шквалистого ветра, а также возможном наводнении на большей территории штата.