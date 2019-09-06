Дамаск, , 08:11 — REGNUM Строители в сирийском Алеппо за последние полтора года отремонтировали или возвели заново в микрорайоне Джамия Ар-Рияд 200 жилых домов, сообщает 6 сентября РИА Новости со ссылкой на курирующего работы инженера Мухаммада Исмаила.

«За полтора года успели отстроить 200 жилых домов, а до конца следующего года планируем сдать последние 160», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, поток сирийцев, возвращающихся в свои родные места, продолжает увеличиваться. На сегодняшний день в строгом соответствии с принципами добровольности и безопасности в Сирию вернулось 1 919 475 сирийских граждан, из них 1 303 893 внутренне перемещённых лиц и 615 582 беженцев с территорий иностранных государств.

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