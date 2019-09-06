Самара, , 08:00 — REGNUM Региональный центр выявления и поддержки одаренных детей «Вега» начал свою работу в Самарской области. Об этом 5 сентября сообщает пресс-служба областного правительства.

5 сентября участники первой профильной смены центра провели первые эксперименты.

По словам чиновников, в течение года в центре пройдут одиннадцать профильных смен, которые будут длиться по 2−3 недели. В каждой смене будет учиться порядка 40 детей.

Смены для учеников 8−11 классов будут организованы по направлениям: наука, культура, спорт, искусство.

После завершения смены каждый ее участник получит соответствующий сертификат.

Обучаясь в региональном центре учащиеся смогут закрепить базовые знания предметов на практике.

Напомним, что открытие регионального центра выявления и поддержки одаренных детей «Вега» проходит в рамках национального проекта «Образование».