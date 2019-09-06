Томск, , 07:54 — REGNUM В Большом концертном зале Томской государственной филармонии 6 сентября состоится торжественное мероприятие, посвящённое 75-летию Томской области. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации региона.

В юбилейных мероприятиях примет участие полпред президента РФ в Сибирском федеральном округе (СФО) Сергей Меняйло.

Праздник продолжится в новом амфитеатре на обновленной набережной реки Ушайки. Жители и гости города смогут посетить концерт Томского академического симфонического оркестра под управлением дирижёра Михаила Грановского. Выступят солисты из Томска, Новосибирска и Северска.

Напомним, Томская область была образована в 1944 году. Регион расположен в юго-восточной части Западной Сибири. Площадь — 314,4 тыс. кв. км. Население — 1078,3 тыс. человек. Административный центр — город Томск — основан в 1604 году.