Москва, , 07:53 — REGNUM Известный телеведущий Владимир Соловьев резко высказался в адрес видеоблогера Юрия Дудя по поводу его фильма «Беслан. Помни», ранее опубликованного на YouTube. Это произошло 5 сентября во время эфира радио «Вести ФМ».

«Надо быть дегенератом», — сказал Соловьев, добавив, что Дудю следовало бы лучше рекламировать известную марку шампуня. Ведущий также назвал видеоблогера «мразью» и обвинил в бездарности и в совершенном непонимании произошедшего в Беслане в сентябре 2004 года. Он также отметил, что автор фильма совершенно не сопереживает жертвам трагедии.

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Фильм «Беслан. Помни» Юрия Дудя был опубликован на его YouTube-канале 2 сентября 2019 года. В описании к видео блогер обвинил государство в том, что когда-то оно «допустило ошибки, которые привели к беде». С момента публикации фильм посмотрели более 10 млн пользователей.

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