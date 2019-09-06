Челябинск, , 07:52 — REGNUM В Челябинске возбуждено уголовное дело по факту передачи поземных переходов в аренду. Оно заведено по факту превышения должностных полномочий и в отношении представителей руководства «Горсада им. А.С. Пушкина, которые пока не установлены, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Дело завёл Следственный комитет по части 1 статьи 286 УК России. По ней виновным грозит до четырёх лет колонии. Основанием для возбуждения стали материалы проверки, которую провела прокуратура. Выяснилось, что находящиеся на площади Революции переходы незаконно передали юрлицу в аренду.

Произошло это в апреле 2018 года. ООО «Люция» получила муниципальную преференцию на оформление такого договора. При этом переходы находятся в ведении муниципального учреждения «Горсад им. А.С. Пушкина», и, как решили в прокуратуре, законных оснований для передачи переходов в аренду по мунпреференции не было.

В итоге бюджет не получил денег за аренду в сумме 7,4 млн рублей. Переходы были в аренде с июня 2018-го по июль 2019 года, затем договор расторгли.

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