Самара, , 07:51 — REGNUM В Уфе, Самаре и Пензе сдали более 80 литров крови в рамках акции «Донорский экспресс». Об этом 5 сентября сообщает пресс-служба Куйбышевской железной дороге.

По словам железнодорожников, в акции приняло участие более 220 человек. И сами работники железной дороги приняли активное участие в данной акции.

По их словам, сбор крови в каждом городе осуществляли на передвижных станциях.

«Перед сдачей крови каждый донор прошёл бесплатное медицинское обследование, а по завершении все участники получили денежную компенсацию на питание и справку на 2 дня отдыха», — сообщили организаторы акции.

После обследования крови, она попадет в больницы этих городов.

Напомним, что акция «Донорский экспресс» проводится ежегодно и организована центром оценки, мониторинга персонала и молодежной политики и лигой волонтеров Куйбышевской железной дороги.