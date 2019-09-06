Конакри, , 07:50 — REGNUM Исследование, проведенное при участии людей, которые пережили вирус Эбола в Гвинее, выявило, что в течение года после выхода из больницы смертность таких пациентов оставалась высокой. Многие из них столкнулись с «повреждениями почек», передает ВВС Africa.

Исследователи, опубликовавшие выводы своей научной работы в издании Lancet, опросили более 1100 выживших после вспышки Эболы в Западной Африке в начале этого десятилетия.

По их словам, 59 вылечившихся от Эболы человек умерли в течение одного года после выхода из лечебных учреждений. Риск смерти пережившего Эболу человека в пять раз выше, чем среди не болевшего Эболой населения Гвинеи, выяснили ученые. Причиной смерти 62% умерших в течение года предварительно была почечная недостаточность.

Исследование показало, что показатели смертности были выше среди тех, кто оставался в больнице дольше.

Исследователи заявили, что полученные данные свидетельствуют о необходимости дальнейшего изучения роли почечной недостаточности в поздних случаях смерти после выздоровления от лихорадки Эбола.

В связи с тем, что нынешняя вспышка в Демократической Республике Конго привела к более высокому уровню смертности среди инфицированных, команда ученых надеется, что их исследование поможет лучше предоставлять помощь пострадавшим.