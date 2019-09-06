Курган, , 07:34 — REGNUM В Кургане административно-техническая инспекция подняла вопрос ликвидации раскопок после проведения земляных работ во время ремонта коммунальных сетей. Не восстановленными остаются 175 объектов, 16 из которых на проезжих частях, 159 — на дворовых территориях, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии столицы Зауралья.

По информации директора МКУ «АТИ» Михаила Дубанича, по 12 раскопкам истёк срок ликвидации. Документы по ним направлены в управление административной практики департамента развития городского хозяйства для принятия соответствующих решений.

Отмечается, что число неликвидированных раскопок после проведения земляных работ во время ремонта коммунальных сетей в Кургане уменьшилось по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, когда их было 189.