Мехико, , 07:44 — REGNUM Художник-экспрессионист Франсиско Толедо, широко известный и почитаемый в Мексике не только за свое искусство, но и гражданскую позицию, скончался на 79-м году жизни. Об этом сообщил поздно вечером 5 сентября президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор на странице в соцсети Twitter.

Обрадор написал, что «искусство скорбит» по ушедшему и назвал Толедо «истинным защитником природы, обычаев и традиций (мексиканского) народа».

Причина смерти не называется.

На завораживающих картинах Толедо присутствуют животные, насекомые, цветы его родного штата Оахака, создающие мифологический образ мира. Толедо возглавлял движение «За спасение старых монастырей и других зданий колониальной эпохи» от застройщиков и способствовал их превращению в центры искусств.