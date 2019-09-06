Владивосток, , 07:31 — REGNUM Главный врач перинатального центра во Владивостоке обратилась к президенту Владимиру Путину с просьбой дополнительного финансирования на реабилитацию недоношенных детей, сообщает корреспондент ИА REGNUM. По словам главврача Татьяны Курлеевой, Приморье должно стать пилотным регионом в выхаживании и ранней реабилитации недоношенных детей.

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«За пять лет работы центра, специалисты снизили показатель смертности детей и матерей, спасли многие жизни, но проблема остаётся: недоношенные дети нуждаются в большей реабилитации, а на это нужны высококлассные специалисты, оборудование. На учёте — 1703 детей со всего Приморья. Наш перинатальный центр мог бы стать пилотным для реабилитации всех недоношенных детей Дальнего Востока до трёх лет. Для это нужно 16 млн рублей». — обратилась главврач к Путину.

Владимир Путин одобрил идею и сказал:

«16 млн рублей — это не большая цифра. Считайте, что мы договорились, давайте посмотрим, что у вас получится».

Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Путин с 4 сентября работает на ВЭФ-2019 во Владивостоке. Он провёл много встреч, заседаний, в том числе Госсовет и пленарное заседание.

6 сентября он отправится на космодром «Восточный» в Приамурье.