Москва, , 07:21 — REGNUM Заслуженный артист РФ Александр Семчев смог избавиться от лишних более чем ста килограммов веса. Как признался сам актёр, на специальных диетах он не сидел. Секрет его успешного похудания — в уменьшении потребляемого количества пищи, а также физических нагрузках.

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«Есть можно все, но понемногу. В моему случае, граммов по 300 за приём», — рассказал Семчев «КП», добавив, что он ел четыре-пять раз в день.

Ещё один немаловажный фактор, по словам актёра, — это пить много воды. По словам Семчева, раньше он тоже предпринимал попытки сбросить вес, однако безрезультатные — мешала слабая мотивация и лень. В этот раз он хотел «поменять профессиональные стереотипы» и расширить диапазон доступных ролей.

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«Иногда смотрю свои старые фотографии — и ужасаюсь. Это же было безобразно!» — признаётся актёр.

Теперь без лишних килограммов, как заявил сам артист, ему стало гораздо легче жить.

Как сообщало ИА REGNUM, самый тяжелый в Китае человек — житель города Лайу провинции Шаньдун — за полгода смог избавиться от лишних 140 кг. Похудеть Вану Хаонаню удалось благодаря специальной операции и здоровому образу жизни. До хирургического вмешательства его вес достигал 334 кг. Во время операции пациенту хирурги удалили большую часть желудка — четыре пятых части. Уже спустя шесть месяцев вес мужчины снизился до 192 кг.

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