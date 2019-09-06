Курган, , 07:26 — REGNUM Курган практически готов к традиционному сентябрьскому запуску тепла. В первую очередь батареи потеплеют на объектах социальной сферы — детских садах, школах, больницах, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии столицы Зауралья.

На объектах социальной сферы готовность к отопительному сезону составляет сейчас 97%. Представитель ПАО «Курганская генерирующая компания» сообщает, что тепловые пункты и котельные готовы на 99%. Директор департамента ЖКХ города Кургана Александр Гонцов информирует о 84% многоквартирных домов в столице Зауралья, которые без проблем примут теплоноситель.

Остаются проблемными в плане начала отопительного сезона дома, где собственники не определились с выбором способа управления жилья. Там ведётся разъяснительная работа. Даже если собственники не выбрали способ управления, за их домами закреплены определённые УК, сообщают в горадминистрации Кургана.