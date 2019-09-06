Красноярск, , 06:56 — REGNUM В трёх муниципальных образованиях на севере Красноярского края — в Эвенкии, на Таймыре и в Туруханском районе — начался отопительный сезон. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом министерстве промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства.

В сёлах Караул и Хатанга Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района тепло подали уже с 30 августа. А на территории Диксона отопительный период не прекращается круглый год.

В городе Норильске тепло для всех потребителей подадут к 9 сентября, в Мотыгинском районе — с 10 сентября.

В целом по краю, по информации профильного министерства, к осенне-зимнему периоду подготовили 1385 котельных, 4,5 тыс. км тепловых и 7,2 тыс. км водопроводных сетей.

Напомним, отопительный сезон начинается при установлении среднесуточных температур ниже +8°С в течении пяти суток.