Деревня Каменка, Красноярский край, , 06:30 — REGNUM Педагоги-психологи провели серию встреч с детьми из деревни Каменки Ачинского района, пострадавшей от августовских взрывов на складе боеприпасов в воинской части.

Как сообщили ИА REGNUM в правительстве Красноярского края, ссылаясь на администрацию Ачинского района, с учениками средней школы и воспитанниками детсада работали специалисты психологической службы Центра семьи «Ачинский».

Профессиональную психологическую помощь получили 135 детей.

По словам директора Центра семьи «Ачинский» Людмилы Вихряновой, специалисты проводили диагностику, «направленную на выявление посттравматического синдрома». Также для детей организовали занятия по эффективному поведению в нестандартных ситуациях, работали со страхами. С детсадовцами проводились игровые занятия.

Подобная работа планируется в пострадавших населённых пунктах Ачинского района на регулярной основе, подытожили в администрации.

Как уже сообщало ИА REGNUM, под Ачинском 5 августа в результате пожара и взрывов на складе боеприпасов в воинской части погиб один человек, 15 пострадали. Вторая волна взрывов произошла 9 августа, за медпомощью обратились ещё 25 человек. Пострадала деревня Каменка, расположенная недалеко от воинской части.

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