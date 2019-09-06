Нассау, , 05:41 — REGNUM Тридцать человек на Багамских Островах стали жертвами урагана «Дориант», передаёт CNN.

Такие данные привёл премьер-министр страны Хьюберт Миннис. По оценкам Джоя Джибрилу, министра туризма и авиации страны, число пропавших без вести ориентировочно составляет тысячу человек.

По данным береговой охраны страны, спасён пока 201 человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, до сих пор было известно о 20 погибших на Багамских островах от «Дориана».

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