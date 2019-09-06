Абакан, , 03:53 — REGNUM В Хакасию в рамках регионального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология» поступили две моторные лодки стоимостью около 2 млн рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском министерстве природных ресурсов и экологии.

Тайга (cc) А.Н. Рудой

Водный транспорт, оснащённый переносной и стационарной рациями, ранцевыми лесными опрыскивателями, будет доставлять специалистов в отдалённые таёжные места.

Также лесники получили два новых грузовых бортовых автомобиля повышенной проходимости. Кроме того, в рамках национального проекта ранее поступило четыре седельных тягача КамАЗ, укомплектованных тралами.

По госконтракту в октябре в республику придут восемь вахтовых автобусов и три лесопожарных машины. Ожидается поставка семи универсальных лесопожарных модулей на базе колесного трактора «Белорус». Поступают в Хакасию и лесопатрульные машины.

Напомним, по данным республиканского управления по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности, в Хакасии с начала 2019 года потушили 23 лесных пожара, 205 степных пожаров и 215 палов травы.

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