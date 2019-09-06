Краков, Польша, , 01:45 — REGNUM Ребёнок родился у жительницы города Кракова (Польша), у которой до этого наступила смерть мозга, пишет Gazeta Krakowska.

Это произошло несколько месяцев назад, но СМИ сообщили об этом только сейчас.

Комментируя случившееся, заведующий отделением акушерства в Университетской больнице в Кракове Хьюберт Хурас уточнил, что женщина поступила в больницу зимой 2019 года, причём в скором времени у неё наступила смерть мозга.

При этом организм женщины продолжал функционировать, врачи искусственно поддерживали жизнь для спасения ребёнка, который смог развиться внутриутробно.

«Решение о кесаревом сечении было принято через 56 дней после смерти матери ребёнка. Девочка весила 1 250 грамм, когда она родилась. После родов она попала под опеку неонатологов. Через несколько месяцев ребенок покинул больницу. Он уже дома», — пишет газета.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, подобный случай произошёл в Польше три года назад. Уже после смерти у жительницы города Вроцлава родился мальчик. С момента смерти прошло 55 дней.

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