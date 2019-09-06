Москва, , 00:38 — REGNUM С 2021 года приём в колледжи по ряду направлений, признанных устаревшими, будет прекращён, сообщили в пресс-службе Минпросвещения РФ.

Ведомство внесло на обсуждение проект приказа, в котором предлагается изменить подготовку в учреждениях профессионального образования по ряду направлений.

Уточняется, что под изменения подпадают 32 специальности, в том числе «станочник», «оптик-механик», «техническая эксплуатация промышленного оборудования».

«При этом проект приказа предписывает остановить с 2021 года приём по устаревшим программам, не соответствующим запросам современного рынка труда, что не означает исключения подготовки специалистов по конкретным профессиям», — говорится в сообщении.

Отметим, что обучение по этим профессиям будет осуществляться «в более актуальном формате». Это заложено в программах подготовки топ-50 перспективных профессий.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в середине августа министр просвещения РФ Ольга Васильева заявила, что в колледжах изменится список специальностей, так как некоторые устарели.

Читайте ранее в этом сюжете: Ольга Васильева рассказала о 100 профессиях, которые уберут из колледжей