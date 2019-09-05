Бишкек, , 22:40 — REGNUM Премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев принял участие в церемонии открытия главного управления информационных технологий и связи и центра мониторинга и анализа госслужбы исполнения наказаний. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Глава кабинета министров отметил, что в настоящее время власти страны проводят реформу правоохранительных органов и органов исполнения наказаний, одним из этапов которой является внедрение элементов цифровизации.

По его словам, нововведение позволит более эффективно защищать осужденных от неправомерных действий как других заключенных, так и работников пенитенциарной системы.

Подводя итог, Абылгазиев акцентировал внимание на том, что правительство Киргизии намерено поэтапно решать и другие социальные вопросы сотрудников исполнительной системы.