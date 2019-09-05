Вашингтон, , 22:10 — REGNUM Американская развлекательная компания Netflix показала полноценный трейлер второй части мультипликационного сериала «Разочарование». Премьера второй части запланирована на 20 сентября.

Данный мультсериал предназначен для взрослой аудитории. Создан он был Мэттом Грейнингом, который в свое время создал легендарных «Симпсонов», а затем другой мультсериал — «Футураму». Собственно, «Разочарование» снято в «фирменном стиле» Грейнинга.

Сюжет сериала крутится вокруг принцессы Бин — типичного западного тинейджера, которая любит алкоголь, тусовки, свидания и не слушается родителей. Однако Бин — ещё и принцесса, а её отец-король уже договорился о браке, чтобы укрепить отношения с соседним королевством. Ей это, естественно, не нравится. В итоге Бин с помощью беса Люци и эльфа Элфо расстраивает планы по женитьбе, а затем и жизнь во всём королевстве.