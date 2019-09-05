Йошкар-Ола, , 21:24 — REGNUM Жителя Козьмодемьянска привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 8.8 КоАП РФ («Использование земельного участка не по целевому назначению в соответствии с его принадлежностью к той или иной категории земель и (или) разрешенным использованием»), выписав штраф на 10 тыс. рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в прокуратуре республики.

По данным ведомства, собственный земельный участок мужчина использовал для совершения богослужений, религиозных обрядов и культовых церемоний религиозной группой Евангельских христиан баптистов.

Уточняется, что для данного участка разрешенным видом использования является ведение личного подсобного хозяйства. Без изменения вида целевого использования проводить богослужения и обряды на участках запрещено законодательством.

Как сообщало ИА REGNUM, жителя Удмуртии по решению Верховного суда республики обязали снести церковь, построенную им на собственном дачном участке. Строительство церкви в честь Святителя Николая Чудотворца мужчина начал вместе с супругой в 2015 году. Здание располагалось на принадлежащем мужчине на праве собственности земельном участке. Впоследствии он пояснил, что строение является двухэтажным гаражом.

Однако суд установил, что при строительстве были нарушены требования законодательства по площади застройки, а также требования к высоте постройки. В то же время были нарушены и нормы пожарной безопасности, что подтверждается заключением судебной строительно-технической экспертизы.