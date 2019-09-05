Горномарийский район, , 21:12 — REGNUM В селе Кожважи Виловатовского сельского поселения Марий Эл местный пенсионер Леонид Иванов на собственные средства в 2015 году обновил парк «70-летия Победы». Он приобрел строительные материалы, затем к нему присоединились и другие жители села, сообщили ИА REGNUM в правительстве республики.

Парк в селе Кожважи Пресс-служба правительства Марий-Эл

В ходе визита глава Марий Эл Александр Евстифеев вручил Иванову благодарственное письмо и отметил, что вопрос дальнейшего обустройства парка будет проработан на уровне администрации Горномарийского района.

Сейчас мемориальный комплекс представляет из себя территорию, огороженную сеткой, по центральному входу из белого кирпича сложены восемь тумб, их число соответствует количеству деревень в поселении и на каждой есть мраморная плита с указанием названия населенного пункта.

Как сообщало ИА REGNUM, пенсионер из нижегородского посёлка Быструха Василий Найденко, полечившись в местном отделении больницы в селе Красные Баки одноимённого района Нижегородской области, поразился царящей там разрухе — в здании 35 лет не было ремонта. Пенсионер организовал сбор средств по друзьям и вложил собственные накопления в ремонт 20 палат. Мужчина не просто отдал свои средства и забыл, он также сам закупал материалы, привозил их, контролировал ход работ. На ремонт палат терапевтического отделения потребовалось два года. В каждой палате появились сведения об участниках «большой стройки», вложивших свои деньги в благое дело.