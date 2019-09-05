д. Шахарово Суксунского района, , 20:56 — REGNUM В Пермском крае часть деревни Шахарово Суксунского района оказалась отрезана от остальной части цивилизации. Туда не могут проехать автомашины, в том числе и скорая помощь, и пожарные, заявляют местные жители.

Мост находится на трассе Пермь — Екатеринбург. Переезд теперь закрыт и, возможно, останется таким после окончания работ. Две улицы оказались отрезаны.

Как пишет 74.ru, местные жители обратились за помощью к главе района Павлу Третьякову. Он отреагировал быстро — отправил письмо в управление автомобильных дорог «Прикамье». В письме он заявил, что эти работы не были согласованы с райадминистрацией.