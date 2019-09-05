Нижний Новгород, , 20:44 — REGNUM По итогам января — июля 2019 года число алкогольных отравлений в регионах Приволжского федерального округа увеличилось на 15,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в исследовании Центра разработки национальной алкогольной политики.

Всего в Поволжье за указанный период от отравления алкоголем скончались 909 человек, при этом в прошлом году число отравлений с летальным исходом составило 786 случаев.

Максимальный рост показателя наблюдается в Татарии — рост составил 930%, на 320,5% выросло число смертельных отравлений в Удмуртии, в диапазоне от 17% до 90% рост уровня смертности от алкоголя наблюдается в Самарской, Саратовской, Пензенской, Оренбургской областях, а также в Чувашии и Мордовии.

Снижение числа смертей от алкогольных отравлений наблюдается в Нижегородской области — на 1,1%, в Ульяновской области — на 4,1%, в Марий Эл — на 11,5%, в Кировской области — на 14,2%, в Пермском крае — на 45,2%, в Башкирии — на 67,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, в целом по России рост смертности от алкогольных отравлений за указанный период составил 17,2%. Всего погибли 4298 человек.