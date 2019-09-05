Тюмень, , 20:35 — REGNUM В Тюменской области перед судом предстанет риелтор, которая продала помимо воли собственников восемь квартир. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Следствием установлено, что в период с декабря 2015 года по июль 2017 года 54-летняя риэлтор, получив обманом доступ к правоустанавливающим документам на жилые помещения своих знакомых, без их ведома продала 8 квартир общей стоимостью почти 17 млн рублей. Деньги она потратила по своему усмотрению.

Помимо этого, в период с августа по октябрь 2016 года она заняла деньги у другой знакомой на общую сумму 4 млн рублей, которые не вернула.

На данный момент риэлтор обвиняется в совершении 10 преступлений по различным частям статьи 159 УК РФ («Мошенничество»). Общий ущерб от её действий по версии следствия превысил 21 млн рублей. По решению суда на квартиры, проданные помимо воли собственников, был наложен арест.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.