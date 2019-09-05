Владимир, , 20:13 — REGNUM Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин и председатель общественной организации «Российский союз молодёжи» Павел Красноруцкий подписали соглашение о сотрудничестве.

Администрация Владимирской области и Российский союз молодёжи договорились о сотрудничестве Gubernator33.ru

В ходе встречи была достигнута предварительная договорённость о проведении во Владимирской области всероссийского фестиваля творческой молодёжи «В движении» в 2020 году.

Также молодые активисты предложили владимирскому губернатору ряд проектов, которые также могут быть реализованы уже в 2020 году: фестиваль граффити, «Мастерская сити-фермерства» и «Помощь молодым исполнителям». Работать над реализацией этих идей Сипягин поручил профильным департаментам.