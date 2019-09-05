Москва, , 20:13 — REGNUM Прокатчик автомобилей «Флай авто» подал иск против некоммерческой организации «Фонд борьбы с коррупцией» оппозиционного блогера Алексея Навального на сумму в миллиард рублей. Иск был зарегистрирован сегодня, 5 сентября, в картотеке арбитражных дел и к производству пока не принят.

Фемида

Третьим лицом по иску указан оппозиционный телеканал «Дождь».

В иске сказано, что прокатчик автомобилей «Флай авто», который осуществляет детельность по прокату автомобилей, в том числе бизнес и премиум класса, якобы понес существенные убытки из-за массовых беспорядков, которые имели место в Москве 27 июля, 3 августа и 10 августа.

Истец считает, чтобы убытки стали прямым следствием неправомерных действий ответчика. Указывается, что сотрудники ФБК неоднократно призывали к участию в массовых беспорядках.

Свои убытки «Флай авто» оценивает в весьма кругленькую сумму в 1 млрд рублей. В эту сумму входят: 410,7 миллиона рублей упущенной выгоды от отмененных клиентами заказов, 185,3 миллиона рублей штрафных санкций со стороны клиентов за непредоставление автомобилей, 17 миллионов рублей расходов на топливо в связи с тем, что пришлось менять маршруты из-за несанкционированных митингов, 187 млн рублей за поврежденные машины в результате беспорядков 10 августа. Ущерб своей деловой репутации «Флай авто» оценивает в 200 млн рублей.