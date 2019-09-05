Пермь, , 20:04 — REGNUM В Перми Ленинский райсуд вынес приговор по делу бывшего прокурора края и экс-главы Западно-Уральского управления Ростехнадзора Александра Кондалова. Об этом пишут местные СМИ.

Издание Business Class сообщает, что его обвиняли в превышении полномочий. Следователи обвинили его в том, что он якобы подписал документы, в которых были неверные сведения о классе опасности объекта производства одной из компаний по нефтедобыче.

Судили его заочно. По решению суда Кондалов осуждён к судебному штрафу в 80 тыс. рублей. При этом он попал под амнистию к 70-летию Победы. Приговор может быть обжалован.