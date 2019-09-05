Новосибирск, , 19:21 — REGNUM В единый день голосования в Новосибирской области пройдут 30 избирательных кампаний, в том числе выборы мэра региональной столицы. На контроле управления МЧС РФ находятся 439 объектов, задействованных в избирательной кампании. На сегодня, 5 сентября, специалисты государственного пожарного надзора проверили все избирательные участки. Как заявили ИА REGNUM в ведомстве, «помещения для голосования к проведению выборов в регионе готовы».

Специалисты МЧС России проверили избирательные участки на пожарную безопасность Пресс-служба Главного управления МЧС России по Новосибирской области

Избирательные участки обследованы, отработаны практические тренировки по эвакуации людей на случай ЧС, проведено более 700 инструктажей с персоналом на избирательных участках и более 600 консультаций должностных лиц, ответственных за пожарную безопасность.

«В единый день голосования 8 сентября будут усилены меры по обеспечению безопасности участников избирательного процесса. Дежурство личного состава МЧС России запланировано на каждом избирательном участке», — уточнили в ГУ МЧС РФ по Новосибирской области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в единый день голосования в Новосибирске будет работать информационный центр избиркома.

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